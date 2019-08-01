Участники смены деятелей культуры и искусств «Тавриды» сняли больше 30 короткометражек

Завершилась 11-я смена форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», посвященная видеоконтенту, всего на ней побывали свыше 400 участников.

На смене принимали участие молодые продюсеры, режиссеры, вайнеры, клипмейкеры, художники-аниматоры, интервьюеры, актеры интернет-сериалов и короткометражных фильмов, motion-дизайнеры со всех регионов страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С 26 июля по 1 августа участники форума работали в профессиональных тематических школах от партнеров смены.

Среди них: школа СТС-медиа «Битва за контент», школа профессионального подхода к созданию видеоконтента «Ликбез», школа «Светлые истории», школы Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова, школа Красного квадрата «Взгляд в будущее», школа молодежного веб-сериала, школа ассоциации анимационного кино, школа мобильного кино, Кинодельня «Свет Медиа», Факультативная мастерская по озвучиванию.

Работа школ была построена на мастер-классах и практической работе вместе с экспертами. К концу смены участники школ представили итоговые работы.

Школа профессионального подхода к созданию видеоконтента «Ликбез» подготовила презентацию и тизер проекта для показа инвесторам, продюсерам и каналам. После такой подготовки ребята смогут свободно представлять свои проекты на рассмотрение.

Участники школ Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова подготовили девять анимационных и шесть социальных роликов.

Кинодельня «Свет Медиа» подготовила три короткометражных фильма и рекламный ролик фестиваля творческих сообществ «Таврида–АРТ». Фильмы называются «В руках твоих», «Первое свидание» и «В йоге только девушки».

Школа «Светлые истории» сняла двухминутный анимационный клип в технике stop-motion под названием «Шумная мелодия». Этот проект – анимационные фантазии о сосуществовании мусора и природы. Для участников школы была задана общая тема – экология.

Участники школы молодежного веб-сериала сняли пять пилотов веб-сериалов. Среди них – мистический хоррор, комедия о зомби-волонтерах, о конкурсе талантов, притча о писателе и его строптивой музе и драма о неразделенной любви.

Итогом школы ассоциации анимационного кино стали два проекта. В проекте дополненной реальности «Алиса на форуме чудес» в режиме настоящего времени участники показали, как персонаж на экране повторял движения реального человека. Второй проект – серия коротких анимационных роликов, сделанных в формате «анимация с помощью ротоскопа», на тему диалогов.

Школа мобильного кино подготовила короткометражные фильмы в разных жанрах и форматах: комедия, мелодрама, мистика, постановочное и документальное кино. Участники представили фильмы под названием «Отчуждение», «Мы тоже хотим есть», «Прости, но мы не можем быть вместе», «Са-Ня», «Провод», «На одной волне».

Участники факультативной мастерской по озвучиванию прошли лекции и мастер-классы от экспертов школы. Они освоили азы сценической речи и методы озвучивания, необходимые для работы с крупными проектами.

Также во время смены прошли питчинги крупных медиахолдингов для молодых кинематографистов. Так, «СТС-Медиа» провел конкурс заявок для своего телеканала в категориях полнометражный игровой фильм, полнометражный анимационный фильм, игровой сериал, анимационный сериал, кроссмедийный и диджитал контент.

По итогам конкурса, на питчинг проектов «Питч Лаб» осенью в лонг-лист проходят Татьяна Данчищина из Омской области, Марина Буланцева и Екатерина Абрамчук из Московской области, Дарья Пискуновская из Ростовской области, Надежда Селунская из Челябинской области. По идее участника форума Андрея Сальникова из Санкт-Петербурга снимут пилотную серию сериала.

Также на форуме прошел питчинг кинопроектов в категории «Семейное полнометражное кино». Его организовала компания «2Д Целлулоид», Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке компании «Киноэкспертиза» и Canon совместно с дирекцией форума. Участники питчинга смогли представить свои идеи в виде презентации и получить объективную оценку от профессионалов в сфере видеоконтента.

Одна из участниц форума Татьяна Данчищина из Омской области поделилась своими впечатлениями: «Удивительно. Вот ты рассказала свою идею, а тут у нее есть возможность превратиться в настоящий сериал. Конечно, приходилось работать, придумывать, и я очень хочу, чтобы мои идеи претворились в жизнь. Надеюсь, что осенью мне также повезет».

Своим мнением поделился эксперт форума Дмитрий Котов: «Научиться снимать кино может любой. Результаты будут разными в зависимости от таланта, работоспособности и удачи. Однако всем пригодится знание главных принципов и правил кинопроизводства. Снимая собственное кино, участники «Тавриды» всегда смогут быстро найти новых друзей в реальной жизни. Ибо кино – дело коллективное».

Также на смене традиционно подвели итоги грантового конкурса, на который было подано 99 заявок. Победителями стали 30 человек, на проекты которых было выделено 14 млн 980 тыс. рублей.

Один из участников грантового конкурса Анастасия Костикова из Смоленской области поделилась впечатлениями: «Я очень благодарна форуму за эту потрясающую возможность. Конечно, очень много ребят представляли свои проекты, на мой взгляд, очень интересные. Так что я действительно рада, что смогла выиграть грант в такой конкуренции. Спасибо экспертам за объективную оценку».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида–АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив.