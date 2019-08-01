МИД сообщил о подвижках в выдаче виз учителям Англо-американской школы в Москве

В департаменте информации и печати МИД России сообщили, что в ситуации с выдачей виз учителям Англо-американской школы наблюдается прогресс.

«Есть подвижки, достигнутые на основе взаимности. При этом мы выступаем за полноценное урегулирование этого вопроса», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Напомним, издание The New York Times заявило, что власти России якобы не выдали визы 30 преподавателям московской Англо-американской школы для детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

В МИД России сообщения американских СМИ на эту тему назвали откровенной ложью и шулерством. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты развязали против России визовую войну.