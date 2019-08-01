В МЧС напомнили о помощи России с тушением пожаров в США

Российская сторона неоднократно, в том числе на высшем уровне, предлагала Соединенным Штатам свою помощь в борьбе с пожарами и другими природными катаклизмами, напомнили в МЧС России.

«В 2000, 2003 и в 2011 годах была предложена помощь в ликвидации пожаров в штате Нью-Мексико, в 2005, 2015, 2016, 2018 годах – в тушении пожаров в штате Калифорния», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Подчеркивается, что в 2005 году США приняли помощь России при ликвидации последствий урагана Катрина. Тогда в Америку направили четыре самолета Ил-76, а также осуществлялись поставки продовольствия.

Напомним, накануне состоялся телефонный разговор между главами России и США, в ходе которого Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с пожарами в Сибири.

Как отметил политолог-американист Борис Межуев, в предложении Трампа есть и желание наладить отношения с Россией, и «показать величие США».