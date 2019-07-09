Канделаки оценила нововведения Instagram по борьбе с травлей

Телеведущая и блогер Тина Канделаки положительно отреагировала на нововведения Instagram, призванные защитить пользователей от травли в комментариях.

Пресс-служба Instagram 8 июля объявила, что начинает борьбу с оскорбительными комментариями к постам своих пользователей. Теперь нейросеть будет сама находить подобные сообщения и предлагать автору удалить или смягчить их.

«К сожалению, среди развлекательного, познавательного и рекламного контента хватает места для агрессии и ненависти. Социальные сети позволяют совершать импульсивные и необдуманные поступки, и такая функция даст возможность пользователям задуматься о влиянии выплескиваемого в Сеть негатива или ограничить себя от него», – заявила Канделаки газете ВЗГЛЯД.

Также Instagram введет функцию Restrict, которая позволит владельцу аккаунта блокировать своих «хейтеров». Оскорбительные комментарии в таком случае смогут прочитать только их авторы. Также они не смогут отследить активность владельца аккаунта в соцсети или время прочтения личных сообщений.