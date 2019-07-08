Госдума рассмотрит законопроект о принудительном изъятии недвижимости

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8 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
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Сможет ли Россия навредить Америке с помощью евро

Расчеты в евро могут помочь России - но мало навредят долларуФото: Leonhard Foeger/Reuters
Россия и Евросоюз все чаще поднимают вопрос о том, чтобы перейти в расчеты на евро – особенно в том, что касается торговли энергоносителями. Москве и Брюсселю нужна страховка на случай недружественных действий Соединенных Штатов. Если эта идея в итоге будет претворена в жизнь, сможет ли она всерьез угрожать монополии доллара? Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Активные россияне получат новые возможности

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые стартовал в ПодмосковьеФото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Все ограничения – только в голове: ты их либо сам себе создаешь, либо считаешь, что для тебя все возможно», – заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, напутствуя молодых участников форума «Территория смыслов». Он также предложил им решить задачу: разработать до конца форума новые проекты для развития страны. Подробности...
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США хотят добить отношения Москвы и Берлина при помощи Сирии

США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска, чтобы частично заменить американский контингентФото: Fabrizio Bensch/Reuters
Вашингтон предложил Германии принять участие в наземной операции в Сирии и прислать туда свой воинский контингент взамен уходящего американского. Согласится ли Берлин на неожиданное предложение союзника? И почему для США так важно втянуть немцев в сирийскую авантюру? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Российско-грузинские отношения нужно морозить

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Видимо, пауза от отмены прямых рейсов затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Русские люди перестали пить

Сергей Мардан, публицист
Водка подвела: ее потребление на душу населения стремительно снижается. И эта скрепа проржавела и сломалась. А ведь туда, где из жизни уходит водка, приходят гомосексуализм и бездуховность. Подробности...
Обсуждение: 265 комментариев

Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
Обсуждение: 322 комментария
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    Честный Взгляд: Не женское дело

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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    Американцы должны уйти с Окинавы

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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Госдума рассмотрит законопроект о принудительном изъятии недвижимости

               8 июля 2019, 10:33
            Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
            Текст: Ольга Никитина

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            В нижней палате российского парламента возобновляется работа над законопроектом о комплексном развитии территорий, который предусматривает принудительное изъятие недвижимости (кроме аварийных домов). Соответствующие поправки в Госдуму направил Кабмин.

            Как отмечает «Коммерсант», работа над законопроектом возобновляется после полугодового перерыва, причем срок внесения поправок в документ, который будет рассматриваться во втором чтении, истек более шести месяцев назад.

            Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре. После этого был установлен 30-дневный срок для внесения поправок, но они не были представлены.

            Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, то есть обеспечения «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства при осуществлении градостроительной деятельности. При этом ради реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд. «Коммерсант» уточняет, что речь идет в том числе о жилых помещениях в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными.

            Для такого решения требуется, чтобы дом был признан подлежащим сносу или реконструкции. Механизмы обоснования необходимости проведения таких работ в документе не записаны, указывается в статье.

            В Минстрое заявили, что проект поправок устраняет технические неточности, а также направлен на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

            Теперь комитет Госдумы по транспорту и строительству должен доработать законопроект и внести его на рассмотрение нижней палаты парламента во втором чтении.


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