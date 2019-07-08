Госдума рассмотрит законопроект о принудительном изъятии недвижимости

В нижней палате российского парламента возобновляется работа над законопроектом о комплексном развитии территорий, который предусматривает принудительное изъятие недвижимости (кроме аварийных домов). Соответствующие поправки в Госдуму направил Кабмин.

Как отмечает «Коммерсант», работа над законопроектом возобновляется после полугодового перерыва, причем срок внесения поправок в документ, который будет рассматриваться во втором чтении, истек более шести месяцев назад.

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре. После этого был установлен 30-дневный срок для внесения поправок, но они не были представлены.

Документ вводит в законодательство понятие комплексного развития территорий, то есть обеспечения «гармоничного сочетания» различных видов разрешенного использования земли и объектов капитального строительства при осуществлении градостроительной деятельности. При этом ради реализации проектов по развитию застроенных территорий или комплексному развитию предусматривается возможность принудительного изъятия недвижимости для муниципальных нужд. «Коммерсант» уточняет, что речь идет в том числе о жилых помещениях в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными.

Для такого решения требуется, чтобы дом был признан подлежащим сносу или реконструкции. Механизмы обоснования необходимости проведения таких работ в документе не записаны, указывается в статье.

В Минстрое заявили, что проект поправок устраняет технические неточности, а также направлен на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

Теперь комитет Госдумы по транспорту и строительству должен доработать законопроект и внести его на рассмотрение нижней палаты парламента во втором чтении.