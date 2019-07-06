Появилось видео массового падения велосипедистов в Альпах

В Сети опубликовала видеозапись массового падения участников велогонки «Адская гора» (Mountain Of Hell) во французских Альпах.

Велогонка проходила на курорте Ле Дез Альп с 28 по 30 июня, передает РИА «Новости».

На заключительном этапе около 700 участников спускались с вершины, расположенной на высоте 3,4 тыс. метров над уровнем моря, однако склон оказался слишком крутым для нескольких гонщиков. Их падение спровоцировало массовый завал. Десятки велосипедистов оказались на снегу. О том, что кто-либо мог получить серьезные травмы, не сообщается.

Победу в гонке одержал француз Киллиан Брон, который со старта оторвался от остальных и избежал падения.