Трамп-младший предложил Nike сделать кроссовки с «советским» символом

Сын президента США Дональд Трамп-младший предложил Nike создать кроссовки с символикой, напоминающей советскую вместо тех, на которых был изображен первый американский флаг «Бетси Росс».

«Если флаг «Бетси Росс», флаг американской революции, слишком оскорбительный, чтобы Nike мог присоединиться к празднованию 4 июля, может быть, Nike должен сделать что-то такое... кажется, в большей степени соответствует их взглядам», – написал Трамп-младший в своем Tiwtter.

К посту он прикрепил изображение ботинка, сделанного в красно-желтой цветовой гамме и стилизованным под логотип Nike символом серпа и молота.

If the Betsy Ross Flag, the flag of the American Revolution, is too offensive for Nike to commemorate The 4th of July maybe Nike should go with this... seems to be more in line with their views. pic.twitter.com/prAyOwTOau — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 3 июля 2019 г.

Напомним, крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. прекратил продажи кроссовок с первым флагом США в связи с критикой общественности, так как «Бетси Росс» у некоторых ультраправых организаций считается своим флагом.