Россия пообещала «в целом выполнить» обязательства по долгу перед Советом Европы

Обязательства России по выплате задолженности перед Советом Европы будут в целом выполнены, за 2019 год взнос уже внесен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«За текущий 2019 год соответствующий взнос был внесен, что касается июньской сессии ПАСЕ, опять же, как вы знаете, полномочия были подтверждены в полном объеме, без изъятий, сложились условия для решения вопроса о задолженности перед Советом Европы. Как я сказала, за 2019 год соответствующие суммы были переведены и в целом российские обязательства будут выполнены», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Так она ответила на вопрос о том, будет ли выплачен долг за 2017-2018 годы.

Накануне председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что сейчас выплата долга Россией перед Советом Европы за 2017-2018 годы остается под вопросом.

Напомним, СЕ выставил России огромный счет, заявив, что Москва должна внести в бюджет еще 55 млн евро. Ранее Россия заплатила взнос в бюджет СЕ за 2019 год – это около 33 млн евро.