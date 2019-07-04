Россия предложила Чехии перенести согласование параметров авиасообщения

Минтранс России предложил минтрансу Чехии перенести на сентябрь окончательное согласование по формату сотрудничества в сфере авиасообщения, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь – конец летнего сезона. Это делается для того, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона», – приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Минтранс России выразил надежду на поддержку предложения с чешской стороны. Представители министерства отметили, что забота о пассажирах должна являться приоритетной для ведомств обеих стран.

Ранее в российском Министерстве транспорта сообщили, что с Чехией ведутся переговоры по полетам между странами с целью не потерять авиасообщение.