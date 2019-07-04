Нотариусам могут разрешить дистанционно удостоверять сделки

Нотариальное заверение сделки, перевод документов и другие операции можно будет осуществлять без присутствия заявителя, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Нотариусы смогут дистанционно удостоверять сделки, то есть, для заключения договора предпринимателям не надо будет встречаться лично, кроме, естественно, тех случаев, когда это прямо предусмотрено», – цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, необходимо будет всего лишь предоставить электронные формы необходимых документов, их изображения через Единый портал госуслуг.

Уже готовый нотариально заверенный документ можно будет получить в двух вариантах: бумажном и электронном.

«Учитывая размеры нашей страны, надеюсь, это поможет и гражданам, и бизнесу экономить немало времени и денег», – подчеркнул премьер.

Медведев отметил, что удаленно можно будет подтверждать у нотариуса перевод документов, направлять свои документы для дальнейшей передачи другим лицам и организациям, взыскивать деньги или истребовать имущество должника.

Кроме того, дистанционно можно направлять нотариусу денежные средства для погашения долга, а также бездокументарные ценные бумаги.