Путин расширил господдержку выдающихся россиян

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по вопросам господдержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение по программам магистратуры, сообщили в пресс-службе Кремля.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Кремля, правительству до 31 октября нужно представить проект, предусматривающий увеличение, начиная с 2020/21 учебного года, общего количества грантов президента России, учрежденных указом президента «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», с 5000 до 6500, предусмотрев, что дополнительные 1,5 тыс. грантов предоставляются лицам, проявившим выдающиеся способности и поступившим по программам магистратуры за счет бюджетных средств.

Кроме того, правительству необходимо будет предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на выплату дополнительных грантов.

Напомним, 22 июля сообщалось, что до завершения приема заявок на второй конкурс президентских грантов 2019 года осталось 10 дней, прием заявок завершится 31 июля в 23.30 по московскому времени.

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