Украина и ЕС выявили в Черном море опасные для здоровья вещества

Черное море содержит почти вдвое больше мусора, чем Средиземное, а концентрация в нем некоторых веществ-загрязнителей превышает безопасные нормы, следует из результатов общих черноморских исследований проекта ЕС и Программы развития ООН «Усиление экологического мониторинга Черного моря: избранные меры», а также министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Согласно исследованию, 83% найденного в Черном море мусора составляет пластик: пластиковые пакеты, обертки от сладостей и PET-бутылки, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Также в морских водах оказалась гораздо выше допустимых норм токсичности концентрация вредных химических соединений, которые представляют угрозу жизни людей и морских животных. В Черном море выявили 124 химических опасных соединения, включая стойкие органические вещества-загрязнители. В их числе металлы, пестициды, инсектициды, ртуть, биоциды, лекарственные средства, антипирены и бытовые химические средства.

Исследования проводили в прибрежных водах России, Грузии и Украины, а также в открытом море. Сообщается, что прежде концентрация этих веществ в море не проверялась. Теперь эксперты предлагают включить их во все регулярные исследования.

Ранее стало известно, что в районе пляжа Коктебеля морские воды содержат превышенные во много раз концентрации вредных веществ, а, согласно анализам, в море ведут канализационные стоки.