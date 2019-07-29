Крым и Севастополь закупят пять морских судов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) проводит тендер на поставку пяти морских судов, которые будут на регулярной основе перевозить пассажиров в акватории Севастопольской бухты и в прибрежных морских районах полуострова, следует из материалов на портале госзакупок.

Сообщается, что максимальная стоимость контракта составляет 1 млрд 250 млн рублей, передает РИА «Новости».

«Товар приобретается для целей осуществления лизинговой деятельности и передачи его в лизинг лизингополучателю. Товар приобретается в рамках реализации программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях Республики Крым и города Севастополя», – сообщается в документе.

Первое судно из пяти должны передать не позднее, чем через 18 месяцев с даты заключение договора. Второе должно поступить в распоряжение не позднее 21 месяца, третье – не позднее 24 месяцев, четвертое – не позднее 27 месяцев, а пятое – не позднее 30 месяцев.

К 21 августа предполагается подвести итоги тендера.