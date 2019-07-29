Financial Times восхитилось российской налоговой системой

Журналист британского издания Financial Times Крис Джайлс выразил восхищение российской системой налогообложения и отметил передовые технологии, используемые Федеральной налоговой службой (ФНС).

Благодаря созданию двух больших дата-центров, в которые компании должны отправлять данные каждого счета-фактуры, а также обязательному использованию связанных с центрами касс, в России удалось сократить разницу между планируемыми и реальными доходами от НДС до одного процента. Ранее же эта разница составляла около 20%, передает РИА «Новости».

На сегодняшний день в России возможно проверить любой счет-фактуру в режиме реального времени, чтобы удостоверится, что НДС оплачен. При этом ФНС использует для предотвращения нарушений при оплате налогов искусственный интеллект. Кроме того, Financial Times отмечает, что подобную систему российские власти собираются использовать и для самозанятых. Издание подчеркивает, что Россия «стоит на передовой налогообложения».

«Это будущее налоговой службы - цифровое, в режиме реального времени и никаких тебе деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России - от Санкт-Петербурга до Владивостока», - отметил автор статьи.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать единую базу данных для всех ведомств, по примеру той, которая существует у ФНС.