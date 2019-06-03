Медведев поручил проработать единую базу данных для всех ведомств

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать возможность создания единой базы данных по примеру ФНС, об этом глава правительства сообщил в ходе встречи с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

«Налоговая служба многое сделала для цифровизации этих процессов, для их автоматизации. Но в то же время ряд других ведомств на этом языке пока не разговаривают», – отметил премьер, передает ТАСС.

Он добавил, что необходимо создание единой базы данных и единый алгоритм взаимодействия для всех государственных органов.

«Не только для Федеральной налоговой службы, [Федерального] казначейства, службы по финансовому мониторингу, а для всех, чтобы все это было в одинаковом варианте», – сказал Медведев.

«Только доступ, естественно, может быть разным, к разным данным – в зависимости от того, чем ведомство занимается. Это задача актуальная. Обязательно давайте вместе ею займемся», – заключил премьер.