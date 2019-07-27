Российские дипломаты встретились с задержанными КНДР моряками

Дипломаты российского посольства в КНДР провели вторую встречу с экипажем задержанного северокорейской стороной рыболовного судна «Сянхайлинь-8».

Посольство сообщило об этом на своей странице в Facebook.

Указывается, что «26 июля сотрудники консульского отдела и медпункта посольства в очередной раз встретились с экипажем российского рыболовного траулера «Сянхайлинь-8», который 17 июля был задержан пограничниками КНДР».

«Проведен медицинский осмотр экипажа. Состояние моряков оценивается как удовлетворительное. Им даны необходимые рекомендации по пребыванию в стране с тяжелыми климатическими условиями. Отмечаем факт оптимистичного настроя россиян. Корейская сторона поставила на судно десять тонн воды. С капитаном согласован список продуктов питания», – рассказали в посольстве.

Отмечается, что дипмиссия «продолжает работать с компетентными ведомствами КНДР с целью скорейшего завершения расследования и возвращения экипажа на родину».

Напомним, российский сейнер «Сянхайлинь-8» с командой из 17 человек и уловом краба в ночь на 17 июля был задержан пограничниками КНДР в 53 морских милях от берегов Северной Кореи.

КНДР обещала накормить экипаж задержанного российского сейнера.