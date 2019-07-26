Юрист ФБК пригрозил главе Мосгоризбиркома «судом Линча»

Юрист ФБК Александр Помазуев заявил, что главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова может ждать «суд Линча».

«Если дальше не будете соблюдать положения Конституционного суда, то есть суд более высшей инстанции. Я считаю, это суд Линча», – сказал Помазуев на заседании Мосгоризбиркома, передает Regnum.

Юрист ФБК представляет одного из кандидатов в депутаты, которому отказали в регистрации.

На вопрос Горбунова, является ли это угрозой, Помазуев ответил отрицательно, однако от своих слов не отказался.

Яркое выступление юриста ФБК Александра Помазуева в Мосгоризбиркоме сегодня 1/2 pic.twitter.com/5udqctVZQC — Соболь Любовь (@SobolLubov) 26 июля 2019 г.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело о воспрепятствовании деятельности Московской городской избирательной комиссии, в том числе и по фактам угроз, поступивших в адрес членов избирательной комиссии.