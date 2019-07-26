Перис Хилтон собралась приобрести курорт на Украине

Американская актриса и наследница крупнейшей в мире сети отелей Перис Хилтон решила приобрести на Украине санаторный комплекс «Деренивская Купиль», находящийся в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода, следует из данных источников.

Курорт звезде требуется для того, чтобы провести там один из самых популярных конкурсов красоты мирового масштаба, который должен состояться в следующем году, передает Укринформ.

Диалог о покупке комплекса ведется уже несколько недель, утверждают собеседники. Отмечается, что стороны скоро должны прийти к компромиссу, а сейчас обсуждаются детали предстоящей сделки, которая может быть заключена к концу августа.

Из материала следует, что Хилтон обратила свое внимание на этот курорт прошлой весной, когда выступала на открытии отеля во Львове. Она прилетала на открытие со своим бойфрендом Крисом Зилкой, чей дедушка родился на Украине. Несмотря на то, что в конце прошлого года американская актриса рассталась со своим другом, идею выкупить комплекс она не оставила.

«Деренивская Купиль» располагается в урочище Деренивка. На территории курорта есть аквазона, развлекательный центр, SPA-комплекс «Серебряные Термы», дендропарк, а также 130 номеров.