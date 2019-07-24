Назначен новый министр обороны Британии

Министром обороны Великобритании назначен Бен Уоллес, сообщила канцелярия нового главы правительства страны Бориса Джонсона.

Прежде Уоллес был замглавы МВД по безопасности и экономическим преступлениям, передает ТАСС.

Уоллес, бывший офицер Шотландского гвардейского полка, заявил, что ему известно, насколько «тяжела работа служащих» британских вооруженных сил. Он обещал добиваться того, чтобы их интересы «учитывались в первую очередь».

Уоллесу 49 лет. Он сменил на посту главы военного ведомства Пенни Мордонт, которая руководила британским минобороны менее трех месяцев.

Кроме того, Джонсон назначил министром иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.