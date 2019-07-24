Изменена ставка НДС на пальмовое масло и фрукты

Госдума приняла закон, которым увеличивается ставка налога НДС для пальмового масла до 20% с 10% и снижается до 10% с 20% ставка налога для фруктов и ягод, включая виноград, следует из текста принятого документа.

Закон должен вступить в силу не ранее 1 октября 2019 года, передает РИА «Новости».

Льготная ставка налога для фруктов и ягод позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов, а увеличение НДС для пальмового масла до 20%, по его словам, принесет бюджету дополнительные средства, которые можно будет направить на поддержку производства молока, пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поручение о снижении льготной ставки было дано президентом России Владимиром Путиным по итогам его встречи с представителями российских садоводческих хозяйств.

Напомним, во вторник Госдума рассмотрела отмену льготной ставки НДС в 10% на пальмовое масло и повышение ее до 20%.