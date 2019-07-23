Депутаты проголосовали за отмену налоговых льгот для пальмового масла

Госдума рассмотрела отмену льготной ставки НДС в 10% на пальмовое масло и повышение ее до 20%.

В настоящее время любое растительное масло облагается НДС по льготной ставке 10%. Поправка к законопроекту о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции подразумевает применение стандартной ставки НДС в 20%, передает ТАСС.

По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, средства, полученные за счет повышения НДС для продуктов, содержащих пальмовое масло, направят на поддержку производства отечественной молочной продукции в ходе подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год.

Отмечается, что отмена льгот по НДС для пальмового масла даст бюджету 4,5-5 млрд рублей.

«По нашему мнению, средства, которые в результате этого мы сможем получить дополнительно в бюджет, можно было бы направить на поддержку производства молока с тем, чтобы, с одной стороны, создать условия нашим отечественным производителям молочных продуктов, а с другой – чтобы цена этих продуктов, в основе которого будет качественное, натуральное молоко, была доступна для наших граждан», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поручение о снижении льготной ставки было дано президентом России Владимиром Путиным по итогам его встречи с представителями российских садоводческих хозяйств.