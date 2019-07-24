Нефть подорожала на данных API по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США на минувшей неделе.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,23% – до 63,98 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,35%, до 56,97 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку рынку нефти в среду оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,96 млн баррелей после снижения на 1,4 млн баррелей неделей ранее. Это уже шестая неделя подряд, когда запасы нефти в стране снижаются по данным API.