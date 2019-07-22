Французу отказали в выдаче якобы похищенного россиянкой ребенка

Суд отказал гражданину Франции в возвращении ребенка к нему на родину, ребенок останется проживать со своей матерью в Нижегородской области, об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Международный судебный процесс судебный процесс в рамках применения Гаагской Конвенции «О гражданско-правовых аспектах международного похищения детей» прошел Канавинском районном суде Нижнего Новгорода, сообщается на сайте ведомства.

Гражданин Франции утверждал, что его жена украла ребенка и потребовал вернуть его для проживания во Франции. Ведомство подчеркивает, что у ребенка и матери есть как гражданство Франции, так и России.

«В ходе судебного процесса факт незаконного удержания ребенка не подтвердился. Канавинским районным судом Нижнего Новгорода с учетом позиции прокуратуры района принято решение об отказе в выдаче ребенка отцу и перемещение его на территорию Франции», – заключило ведомство.