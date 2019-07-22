Названы регионы с наибольшей напряженностью на рынке труда

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Россия заработает на любви Европы к зеленой энергетике

Существование возобновляемых источников энергии невозможно без традиционнойФото: Egon Bomsch/Global Look Press
В Германии впервые из энергии солнца, ветра, воды и биомассы произвели больше электроэнергии, чем на атомных и угольных станциях. Парадоксально, но эта мода Европы на зеленую энергетику в перспективе может помочь Газпрому зарабатывать больше. Но как это возможно?  Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Почему Иран не отпускает российских моряков

Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках ИранаФото: Stena Bulk/Reuters
Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero? Подробности...
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Выборы в Раду приносят Зеленскому больше, чем он рассчитывал

Зеленскому не придется прибегать к сильным мерам – ситуация в одномандатных округах скорее благоприятна для негоФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский одержал значительную политическую победу. Этой победой является сам факт того, что Зеленскому, несмотря на сопротивление старой власти, удалось провести внеочередные парламентские выборы. Но являются ли победой президента результаты этих выборов? Не исключено, что партии Зеленского не придется создавать в новой Раде коалиции большинства. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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По заветам товарища Кагановича

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Новый украинский закон о языке обернётся ничем иным, как фактическим лингвоцидом большинства населения страны, который, на горе русским малоросского происхождения, всё никак не закончится. Подробности...

Ненависть превращает нас в озлобленных собак

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сложно противостоять ненависти. Я была на войне и превратилась в чудовище, потому что все мои сигнальные системы кричат, что некоторых нельзя простить, а можно только убить. Надо, однако же, с этим бороться. Подробности...
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Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

Дмитрий Юрьев, политолог
«Земля плоская», картофельные бунты, антипрививочники — маргиналы становились на пути прогресса всегда. Американцы летали на Луну – успокойтесь уже. Не о чем тут спорить, а можно только гордиться человечеством как таковым. Подробности...
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      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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              Названы регионы с наибольшей напряженностью на рынке труда

              22 июля 2019, 10:28

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда в начале июля зафиксирован в Ингушетии.

              Как передает RT со ссылкой на информацию Роструда, коэффициент напряженности – это отношение количества безработных граждан к числу вакансий в регионе. По всей России он составляет 0,5.

              В Ингушетии коэффициент составляет 118,4. При этом на 24,3 тыс. официально безработных приходится всего 206 вакансий.

              Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8, далее идут Дагестан (18,6), Северной Осетия (6,1) и Туве (5,2).

              Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Амурской и Еврейской автономной областях – 0,1.

              Напомним, в начале июля в Федеральной службе по труду и занятости рассказали, в каких случаях работодатель может отказать в отпуске своему сотруднику.


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