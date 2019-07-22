Названы регионы с наибольшей напряженностью на рынке труда

Наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда в начале июля зафиксирован в Ингушетии.

Как передает RT со ссылкой на информацию Роструда, коэффициент напряженности – это отношение количества безработных граждан к числу вакансий в регионе. По всей России он составляет 0,5.

В Ингушетии коэффициент составляет 118,4. При этом на 24,3 тыс. официально безработных приходится всего 206 вакансий.

Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8, далее идут Дагестан (18,6), Северной Осетия (6,1) и Туве (5,2).

Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Амурской и Еврейской автономной областях – 0,1.

Напомним, в начале июля в Федеральной службе по труду и занятости рассказали, в каких случаях работодатель может отказать в отпуске своему сотруднику.