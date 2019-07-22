Нефть подорожала из-за напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,2% – до 63,22 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,72%, составив 56,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ключевым фактором поддержки нефтяных цен является напряженность на Ближнем Востоке, где 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero. Инвесторы опасаются, что геополитическая ситуация в регионе может негативно повлиять на поставки нефти из региона.