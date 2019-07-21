Зампред правительства Сахалинской области уволен после драки в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного.

«Заместитель председателя регионального правительства отправлен в отставку. Решение об этом принял глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. Ранее Кирилл Подберезный стал участником инцидента в одном из кафе города», – передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального правительства.

Драка произошла в южно-сахалинском кафе «Сохо». Одним из ее участников и инициатором был Подберезный, передает агентство.

«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», – написал в своем Telegram-аккаунте Лимаренко.