Посольство США обратилось к украинцам в день выборов в Раду

Американская сторона призывает Украину провести мирные, свободные и честные выборы в Верховную раду, говорится в заявлении временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.

Он отметил, что желает голосующим в воскресенье украинцам «всего наилучшего в этом деле».

«Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов», – говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы.

Между тем появились данные о первых нарушениях. Так, в Бахмуте Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами голосования.

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