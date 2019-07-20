В России решили начать разработку новых луноходов

Роскосмос и РАН поддержали разработку новых российских луноходов, заявил завлабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

«Мы предлагаем, и наша инициатива поддержана РАН и Роскосмосом, создание тяжелого лунохода по проекту «Робот-геолог» и среднего лунохода-разведчика. Оба проекта рассматриваются для реализации в рамках следующей Федеральной космической программы. По ним ведется эскизное проектирование», – цитирует ученого РИА «Новости».

Отмечается, что новейший луноход должен пройти путь длиной до 500 км. Одновременно он будет брать пробы грунта вдоль маршрута движения.

По словам Слюты, проект может быть реализован уже в течение следующего десятилетия.

Также ученый отметил, что добывать полезные ископаемые на Луне и везти на Землю нецелесообразно.

«В настоящее время таких элементов, которые было бы целесообразно везти на Землю, на Луне нет. Запасы редкоземельных элементов на Земле находятся в достаточном количестве», – сказал он.

По его словам, на Луне существует около 100 типов минералов, а на Земле – более 5 тыс.

«Такое богатство связано с присутствием на планете воды. Казалось бы, Луна наш естественный спутник, но она абсолютно не похожа на Землю», – отметил он.

В субботу отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля «Аполлон-11» прилунились на поверхности естественного спутника Земли.

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