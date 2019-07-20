Российский историк привел доказательства высадки американцев на Луну

Американская космическая программа «Аполлон» оставила после себя массу фактов, подтверждающих ее историческую реальность, заявил историк, автор нескольких книг по советской космической программе Павел Шубин.

Шубин указал, что в реализации программы «Аполлон» приняли участие 315 тыс. человек, а общие затраты составили 125 млрд долларов США в современных ценах, передает РИА «Новости».

«На программу работали крупнейшие авиастроительные компании США: Boeing, North American Aviation, Grumman Corporation, Douglas Aircraft . Более мелких компаний было задействовано несколько тысяч из 47 штатов. Также привлекались компании из других стран. Например, Швеции или Швейцарии», – рассказал эксперт.

Историческим подтверждением выполнявшихся ими работ являются воспоминания этих людей, документация и финансовые счета.

Приверженцы «лунного заговора» считают, что трансляцию высадки американцев на Луне снимали в павильонах Голливуда. Однако помимо трансляций, которые велись на весь мир в прямом эфире, в разных странах перехватывали телеметрическую информацию с космических кораблей и слушали закрытые переговоры экипажей.

Для связи с космическими кораблями на разных этапах полета США использовали 16 пунктов связи на нескольких континентах, а также флот из пяти судов и восьми самолетов.

«В СССР тоже перехватывали телеметрию с кораблей у Луны. По воспоминаниям участников, расшифрованные и переведенные отчеты попадали на стол нашему руководству в тот же день. Также известно, что «радиоперехватом» занимались и немецкие радиоастрономы», – отметил историк.

Кроме того, в числе тех, кто слушал «радиоперехваты», были и советские космонавты, которые тренировались к полету в рамках «лунной гонки».

Об этом они неоднократно рассказывали в своих воспоминаниях.

Астронавты фиксировали свои действия на профессиональный среднеформатный шведский фотоаппарат «Хасельбланд».

«Если взять разрешение одного снимка за 16 мегапикселей, то пара магазинов цветной пленки, привезенной космическим кораблем «Апполон-11», содержали больше информации, чем все фотографии Луны, переданные американскими автоматическими станциями до этого. Орбитальные снимки, сделанные астронавтами, смогли повторить только в XXI веке с помощью автоматических станций. Снимки с поверхности Луны, сделанные астронавтами, пока остаются лучшими», – сказал Шубин.

Кроме того, именно фотографии с «Аполлон-17» помогли советским ученным проложить безопасный маршрут для «Лунохода-2», так как более качественных снимков у СССР не было.

«Новую жизнь» снимки получили уже в 21 веке: по ним восстанавливают хронометраж миссий и детальный рельеф районов посадки, строят круговые панорамы большой четкости и монтируют видеоролики.

Во время пребывания на Луне астронавты оставили на ее поверхности блок автоматических приборов для сбора научной информации и уголковые отражатели.

Научное оборудование помогло, в частности, обнаружить «лунотрясения», а отражатели используются и в настоящее время в научных целях – для определения расстояния до Луны за счет приема обсерваториями отраженного лазерного луча, направленного с Земли.

Такой способ позволяет определить расстояние с сантиметровой точностью.

За шесть полетов на Луну американцы привезли на Землю 382 кг лунного грунта, а советские станции вернули 326 граммов. Ученые двух стран обменивались образцами.

При этом советской стороной никогда не ставилось под сомнение, что американские образцы ненастоящие, пояснил эксперт.

Участники программы «Аполлон» занимались не только фотосъемкой лунных пейзажей и сбором лунного грунта, но также играли в гольф и выполняли придуманные школьниками эксперименты.

Члены экипажа корабля «Аполлон 12» также стали первыми и единственными в истории «космическими археологами». Их корабль сел рядом с американской межпланетной станцией серии «Сервейер-3», запущенной в 1967 году, астронавтам поручили «демонтировать с нее часть приборов и вернуть на Землю».

В данный момент «возвращенные с Луны «артефакты» выставлены в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне».

Программа «Аполлон» была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне – озвучил президент США Джон Кеннеди. Всего США было осуществлено шесть успешных прилунений.

Первым ступившим на Луну человеком стал Нил Армстронг из экспедиции «Аполлона-11» (совершил посадку 20 июля 1969 года). Последним – Юджин Сернан, покинувший Луну 14 декабря 1972 года.

Отсутствие новых лунных полетов привело к появлению теории «лунного заговора», последователи которой утверждают, что все доказательства проекта «Аполлон» были сфальсифицированы правительством США.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна с 50-й годовщиной высадки американцев на Луну.

Напомним, НАСА выступило за участие России в лунной программе.