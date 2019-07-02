Установлена личность напавшего с ножом на полицейского в Чечне

Личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни установлена, им оказался местный житель, сообщил глава регионального МВД Руслан Алханов.

«Нападавшего уже опознали. Это уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев», – сказал Алханов, передает ТАСС.

Напомним, неизвестный в Чечне зарезал полицейского на контрольно-пропускном пункте и был убит ответным огнем. Позднее стало известно, что нападавший также бросил гранату в сторону силовиков.