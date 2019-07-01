На КПП в Чечне зарезали полицейского

Неизвестный в Чечне зарезал полицейского на контрольно-пропускном пункте, пишут СМИ со ссылкой на источник.

«Неизвестный подошел к полицейскому, нанес ножевое ранение, впоследствии сотрудник скончался по дороге в госпиталь. Нападавший уничтожен. При нем была граната, но он ее не бросал», – сказал собеседник РИА «Новости».

Инцидент произошел на контрольно-заградительном посту в Ачхой-Мартановском районе Чечни, отметил источник.

Сведения о гибели полицейского подтвердил помощник главы Чечни по СМИ, гендиректор ЧГТРК «Грозный» Ахмет Дудаев.

«По предварительным данным, погиб сотрудник правоохранительных органов, нападавший ликвидирован», – цитирует Дудаева ТАСС.

В июне неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских в центре Грозного и был ликвидирован