Появились подробности убийства полицейского в Чечне

При нападении на пост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни погиб силовик, командированный из Кемеровской области, сообщил источник в правоохранительных органах.

Официальный представитель СУ СК по Чечне сообщил, в свою очередь, обстоятельства произошедшего. По его словам, 6неизвестный подошел к посту на проселочной дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут и бросил гранату в сторону силовиков. После этого он успел нанести ножевое ранение одному полицейскому, тот скончался, передает РИА «Новости».

Нападавшего ликвидировали. Устанавливается его личность. Возбуждено уголовное дело по статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

По данным Telegram-канала Directorate 4, боевик был один, он был вооружен штык-ножом. Судя по опубликованным каналом фото, погибший полицейский – старшина полиции Александр Дворников.

По данным «Интерфакса», ему было 32 года.

Агентство также отмечает, что взрыв гранаты не причинил никому вреда, так как боевик бросил ее под навес, где не было людей.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный в Чечне зарезал полицейского на контрольно-пропускном пункте.