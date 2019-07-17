Нефть подорожала после резкого падения цены ранее

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут в рамках коррекции после падения во вторник, достигавшего 4% на заявлениях президента США Дональда Трампа по Ирану.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,25% – до 64,51 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,03%, до 57,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду на рынке нефти отмечается коррекция после распродаж днем ранее. При этом поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 1,4 млн баррелей после снижения на 8,13 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,694 млн баррелей.