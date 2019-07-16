Экс-канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн и экс-глава МЧС Владимир Пучков вошли в совет директоров РЖД.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, передает РИА «Новости».

Пучков был заместителем главы МЧС с 2007 по 2012 год. С 2012 по 2018 год он возглавлял ведомство. С 18 мая 2018 года на должность министра назначен Евгений Зиничев.

Кристиан Керн занимал должность канцлера Австрии от Социал-демократической партии с мая 2016 года по декабрь 2017 года.