Педиатр объяснил, зачем нужен ГОСТ для фотосессий младенцев

Соблюдение определенных условий при фотосъемках новорожденных очень важно, поскольку у детей до месяца еще не сформировалась иммунная система, и любая мелочь может сказаться на их здоровье, заявил газете ВЗГЛЯД врач-педиатр Евгений Тимаков.

С 1 января 2020 года в России вступит в силу ГОСТ Р 58428-2019 «Услуги населению. Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». В нем содержится информация о необходимых условиях для фотосъемок как дома, так и на улице, в студии. В частности, там говорится о том, что оборудование фотографа, а также обстановка и температура в помещении не должны никак навредить малышу.

«У малыша проходят процессы созревания и формирования его иммунной системы. Если в период адаптации попадет какая-то инфекция или произойдет резкая смена условий пребывания, это может сильно сказаться на его здоровье. Фотограф и место съемок должны соответствовать медицинским нормам, в ГОСТе написано все правильно», – говорит Тимаков.

Кроме опасности инфекций есть и другие риски для здоровья младенца, уверен педиатр. «Вспышки могут нарушать созревание незрелой сетчатки. Кроме того, они действуют на нервную систему детей: повышают возбудимость и нарушают адаптацию», – заявил Тимаков.

Врач добавил, что родители должны понимать всю ответственность, когда они везут новорожденного ребенка на съемки в незнакомое место. По его словам, это может серьезно помешать адаптации малыша и привести к его болезни. Сейчас детей до месяца не принято даже показывать в поликлинике, «медсестры и врачи ходят только на дом», уточняет Тимаков.