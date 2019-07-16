Церковь Англии потребовала от российских промышленников подумать об экологии

Церковь Англии, активно инвестирующая средства по всему миру, направила руководству ПАО «Северсталь» письмо, в котором высказала недовольство экологической ситуацией на производстве и утилизацией производственных отходов.

Из письма британских протестантов следует, что уровень безопасности в процессе утилизации отходов на металлургических производствах «Северстали» слишком низок. Кроме того, обеспокоенность Церкви Англии была проиллюстрирована случаем гибели 300 человек в одной из шахт Vale S.A. (бразильская горнодобывающая компания), который произошел зимой 2019 года. Европейские инвесторы через священников захотели получить заверения, что подобное не повторится с теми предприятиями, куда они вкладывают деньги.

Документ подписали 96 европейских инвесторов, которые в сумме управляют более чем 10 трлн долларов, причем часть этих инвесторов имеет прямое отношение к «Северстали», сообщает телеканал «360».

Руководство «Северстали» письмо получило и, по данным Bloomberg, сильно удивилось. Особенно недоумение вызвал тот факт, что российских металлургов упрекнули в ЧП, которое произошло в Латинской Америке. Тем не менее для инвесторов была подготовлена презентация с доказательствами безопасности производства для экологии.

Глава управления по связям с общественностью и работе с инвесторами «Северстали» Владимир Залужский пояснил, что ничего странного в запросе Церкви Англии и зарубежных инвесторов нет. В 2019 году их было больше, чем обычно, но их присылают не так уж редко. Что-то радикально менять «Северстали» до сих пор не пришлось ни разу. Во всех случаях вкладывающие деньги лица оставались довольны.

«Северсталь», как уточнил Залужский, уже начала предпринимать меры. «Учитывая растущее количество запросов и их сложность, нам, возможно, придется расширить нашу команду по устойчивому развитию. Это уже становится ежедневной работой», – подчеркнул специалист.

Он добавил, что на предприятиях намерены в ближайшие несколько лет сократить ежегодные выбросы углекислого газа приблизительно на миллион тонн.

Носящая статус государственной Церковь Англии вкладывает собственные средства в предприятия по всему миру, полученные деньги идут на строительство храмов и общественные проекты. В прошлом году у церкви были активы в размере 16 млрд долларов. Вложение средств происходит с условием развития и продвижения христианского учения. Именно поэтому священники не финансируют компании, которые связаны с военной промышленностью, азартными играми, кредитованием под солидные проценты, производством табачных или алкогольных изделий.

Не избегает Церковь Англии и программ частного кредитования. Церковному фонду приносят существенную прибыль вложения в акции компаний, являющихся международными, а также недвижимость и деревообрабатывающая промышленность.