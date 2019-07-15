Азербайджан обвинил граждан Грузии в нападении на пограничников

Группа граждан Грузии незаконно пересекла границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд, заявили в азербайджанском МИДе.

«Посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД Азербайджана в связи с нападением группы лиц, нарушивших госграницу в направлении Азербайджана, на пограничный наряд, несущий службу близ комплекса пещер Кешикчидаг и оскорбительные высказывания», – сообщило внешнеполитическое ведомство Азербайджана, передает ТАСС.