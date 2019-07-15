Экс-главу ЕАО Винникова приговорили

Биробиджанский райсуд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил бывшего губернатора региона Александра Винникова к четырем годам колонии условно за злоупотребление полномочиями при закупках медицинского оборудования по завышенной цене.

«Суд назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и с лишением права занимать определенные должности на три года. Также от него требуется не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться туда на регистрацию раз в месяц», – сказал представитель суда ТАСС.

Ранее за злоупотребление полномочиями было заведено дело на главу затопленного района в Иркутской области, так как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в его коттедже.

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