Отец Загитовой стал главным тренером хоккейной команды

Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Ильназ Загитов стал главным тренером молодежной хоккейной команды «Ак Барба» – «Ирбис».

«Новым главным тренером команды «Ирбис» станет Ильназ Загитов – ранее специалист входил в тренерский штаб клуба МХЛ», – говорится в сообщении на сайте «Ак Барса».

«Ак Барс» – это серьезный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у «Ирбиса» не может быть других задач кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала», – подчеркнул он.

Тренер напомнил, что в прошлом году команда не вышла в плей-офф, что стало неудачным результатом.

Загитов – воспитанник ижевской хоккейной школы, играл за «Ижсталь». С 2015 по 2016 год был тренером ижевских «сталеваров», при нем команда стала серебряным призером ВХЛ.

Алина Загитова является серебряным призером Олимпиады-2018 в командных соревнованиях и победительницей личного турнира Игр в Пхенчхане. В марте она одержала победу на чемпионате мира в Японии, став первой российской фигуристкой в истории, кому удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании.

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