При падении дельталета под Тверью погибли два человека

В Тверской области проводится проверка после падения дельталета, в результате которого погибли два человека.

«Сегодня, примерно 6.00, в поле, расположенном вблизи д. Киселево Кимрского района Тверской области, обнаружены обломки дельталета, накануне вылетевшего из д. Владышино. На борту находились двое жителей Московской области 1972 и 1964 года рождения, которые в результате крушения скончались», – сказано в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В данный момент по факту крушения дельталета проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Московской области погиб пилот дельталета.