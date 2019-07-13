Умер поэт Виктор Соснора

В Санкт-Петербурге на 84 году жизни скончался поэт Виктор Соснора. Об этом сообщил его ученик Вадим Лурье.

Состояние литератора резко ухудшилось в пятницу, 12 июля. Его доставили в Мариинскую больницу. Поэту провели несколько операций, на следующий день он умер в реанимации, сообщает RT.

О дате и месте похорон поэта пока не известно.

Его первый сборник стихов «Январский ливень» вышел в 1962 году. Соснора был членом союза писателей Санкт-Петербурга, лауреатом ряда литературных премий.