Бывшего замглавы ПФР Иванова отправили под арест

Экс-замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов был заключен под стражу по решению Басманного суда Москвы.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», – огласила постановление судья Наталия Дударь, передает ТАСС.

Отмечается, что прокурор и защита ходатайствовали о заключении подозреваемого под домашний арест.

Арест Иванова продлится до 9 сентября, сообщает РИА «Новости».

«Прошу по отношении ко мне принять меру пресечения, не связанную с лишением свободы», – сказал Иванов до вынесения постановления.

Следователь отметил, что Иванов написал явку с повинной о получении взятки в размере не менее 4,4 млн рублей.

В суде также должны рассмотреть ходатайство о заключении под стражу второго фигуранта дела, директора департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексея Копейкина, подозреваемого в даче взятки.

Ранее сообщалось, что Иванов в ходе своих признательных показаний изобличил других лиц, совершивших преступления.

Накануне вечером сообщалось, что Иванов подал в отставку с поста замглавы ПФР.