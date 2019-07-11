Пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр отменено

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, говорится в решении суда.

«Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение в отношении Виталия Мутко, принятое исполкомом Международного олимпийского комитета 5 декабря 2017 года, отменяется», – передает ТАСС решение суда.

В юридической группе «КлеверКонсалт», которая занималась этим делом, добавили, что решение исполкома МОК отменено по мотиву незаконности.

«Я удовлетворен решением, которое принял CAS», – передает РИА «Новости» слова Мутко.

Напомним, в декабре 2017 года решением МОК вице-премьер России Виталий Мутко был пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. МОК также приостановил членство главы ОКР Александра Жукова в организации. Также отстранен пожизненно от участия в Олимпийских играх экс-заместитель министра спорта Юрий Нагорных, а Дмитрий Чернышенко исключен из координационной комиссии Олимпийских игр в Пекине 2022 года.