Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП

Автомобиль посольства России в Тиране попал в аварию на трассе между городами Рогожина и Кавая, сообщает Albanian Daily News.

По данным издания, авария произошла из-за плохих погодных условий, водитель транспортного средства потерял управление, и машина вылетела с проезжей части на обочину, приводит ТАСС.

По имеющимся у издания сведениям, в ДТП пострадали два человека, в том числе сотрудник российского посольства в столице Албании. Как сообщается, пострадавшие получили серьезные травмы.