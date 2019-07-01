Кадыров назвал нападение на полицейских в Чечне «новшеством западных стран»

Практика нападения боевиков с ножом на правоохранителей – это новшество западных стран, экспортированное в Россию, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей. Это новшество западных стран, экспортированное в Россию. Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда, держать нас в постоянном напряжении. Ничего из этого не получится!» – написал он в своем Telegram.

Кадыров добавил, что «ответная реакция на любые попытки дестабилизировать ситуацию будет незамедлительной и исключительно чувствительной».

Также он заявил, что молодых людей обманом «толкают на совершение бесчеловечных преступлений круглосуточные вещания в эфире и в соцсетях рупоров терроризма».

Ранее в понедельник неизвестный в Чечне зарезал полицейского на контрольно-пропускном пункте. При нападении на пост полиции в Ачхой-Мартановском районе погиб силовик, командированный из Кемеровской области.