Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России

Работа американского фонда Free Russia («Свободная Россия») «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России, заявили в Генеральной прокуратуре. Надзорное ведомство признало организацию нежелательной.

«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», – передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры.

На прошлой неделе Министерство юстиции включило в список неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна в России, американский фонд «Свободная Россия» (Free Russia Foundation).

На сайте Free Russia Foundation сообщается, что негосударственный фонд был создан в Вашингтоне в 2014 году группой российских эмигрантов. Председателем совета директоров является бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.