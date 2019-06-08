Аэропорт на Гоа пришлось закрыть из-за инцидента с МиГ-29К

Аэропорт индийского штата Гоа временно приостановил рейсы из-за того, что во время взлета у истребителя советского производства Миг-29К оторвался топливный бак, сообщает пресс-служба военно-морских сил республики.

Администрация аэропорта вынуждена была приостановить работу до устранения последствий аварии, сообщается на странице ВМС в Twitter.

«Аэропорт в штате Гоа на несколько часов приостановил работу после того, как во время взлета у истребителя МиГ-29К отделился топливный бак. В настоящее время предпринимаются все усилия для скорейшего возобновления полетов. Пилот истребителя в безопасности», – говорится в сообщении.

Полёты пришлось приостановить из-за огромного столба дыма, поднимающегося с места падения бака. На фотографиях, приложенных к посту, видно густые клубы черного дыма.

В настоящее время аэропорт уже возобновил отправку рейсов. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.