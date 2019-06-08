Глава крупнейшего немецкого концерна призвал защитить «Северный поток – 2»

Глава крупнейшего в мире немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер поддержал проект «Северный поток – 2» и призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.

Брудермюллер заявил в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, что «благодаря «Северному потоку – 2» на рынке появится больше конкурентоспособных энергоресурсов», и он не видит ничего страшного в том, «что американцы хотят увеличить поставки СПГ», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «при сжижении природного газа и последующем возвращении его в исходное газообразное состояние, однако, выделяется дополнительный CO2». Кроме того, «американский СПГ попросту дороже российского природного газа».

По словам главы BASF, европейцы не должны мириться с тем, что США пытаются решить судьбу проектов, подобных «Северному потоку – 2».

При этом Брудермюллер выразил надежду, что в данном вопросе все же «возобладает здравый смысл» и Вашингтон не введет санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

При этом он отметил, что в долгосрочной перспективе Россия является важным геостратегическим партнером ЕС, и напомнил, что Европа на протяжении десятилетий с полным доверием сотрудничает с Газпромом.

«Когда в Европе становится холодно и необходимо много природного газа, именно русские включают вентиль», – подчеркнул глава концерна.

BASF – один из крупнейших мировых концернов, производящий химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений. Его дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа.

Компания работает более чем в 80 странах, численность сотрудников группы превышает 122 тыс. человек. Wintershall, дочернее предприятие BASF, участвует в международном консорциуме по строительству и эксплуатации «Северного потока – 2».

Ранее глава австрийской компании OMV Райнер Зеле призвал Евросоюз защищаться от США в ситуации с «Северным потоком – 2».

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, назвал страны, которые торпедируют «Северный поток – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД