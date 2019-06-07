Жаров призвал не штрафовать россиян за пиратский контент

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что борьба с пиратством в России не приведет к штрафам в отношении пользователей, поскольку к аудитории нужно относиться с любовью.

«Все-таки к аудитории надо относиться с любовью, и производители относятся к ней с любовью, поэтому сейчас вопрос о введении штрафов на повестке дня не стоит. Я надеюсь, что отрасль найдет способ понизить трафик и забрать деньги у пиратов для того, чтобы это стало для них неинтересно, и не штрафовать пользователей», – цитирует Жарова «Интерфакс».

По его словам, несмотря на то, что практика введения санкций в отношении пользователей нелегального контента используется в некоторых странах, в России так делать не намерены, так как «нужно быть милосердными».

Жаров привел в пример «революционера» – председателя правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергея Сельянова, который активно выступает за введение штрафов, однако даже он сказал: «Давайте поговорим на эту тему через два года».

Ранее Сергей Сельянов во время выступления на форуме предложил вернуться через два года к обсуждению введения ответственности за пользование нелегальным контентом, если эта проблема не будет решена.