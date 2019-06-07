России предрекли повторение перестройки

Россия близка к повторению программы перестройки, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Люди постарше – таких много в этом зале, с седой головой – помнят, наверное, что в начале 80-х годов Михаил Горбачев начинал с того, что объявил программу ускорения темпов, темпов научно-технического прогресса и экономического роста», – приводит его слова РИА «Новости».

«Затем, спустя год-другой, началась программа под названием «Перестройка» – то есть программа реформ институциональных. Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного», – добавил глава РСПП.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев говорил, что по-прежнему остается преданным идее перестройки и выбору в пользу своего решения.